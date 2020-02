Umberto Lago, ex presidente della Camera investigativa UEFA e tra i fondatori del FPF, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, commentando la sanzione inflitta al Manchester City: "Sono state fatte passare come sponsorizzazioni delle immissioni di denaro fatte da società riconducibili al proprietario del Manchester City che sarebbero solo patrimoniale: in sostanza parliamo di ricavi gonfiati. Se togliessimo quindi questi ricavi, risulterebbe un bilancio diverso. C'è una norma che una sponsorizzazione che vale più del 30% del club, viene indagata come sponsorizzazione di parte correlata. Wikileaks? Senza ciò il Manchester City non sarebbe nelle condizioni attuali".



SULLA JUVE - "Jeep è una sponsorizzazione di parte correlata. Non è un aspetto critico. Stesso sponsor Juve ed arbitri? Il nostro è un Paese di conflitti di interesse, nulla di nuovo. A mio avviso dovrebbe essere la Federazione che come codice etico non dovrebbe accettare sponsorizzazioni da certi sponsor di club".