Giuseppe Vives, ex centrocampista del Torino, ha parlato a Radio Marte: "Per la storia del Torino fa male vedere una situazione di classifica del genere. Sicuramente qualcosa non è andata bene, non ha la squadra per stare così giù. Spero con tutto il cuore che riesca a salvarsi, il Toro non merita di stare nei bassifondi. Questo campionato è atipico, manca il sostegno dei tifosi. Sicuramente è mancato qualcosa anche in questo senso. Però c’è da capire cosa è stato sbagliato. Corsa alla Champions League? Spero che esca fuori dalle 4 la Juventus. Il Milan è un po’ in discesa: mi auguro se la giochino loro per il quarto posto e che il Napoli possa arrivare terzo".