Intervistato da Gianlucadimarzio.com, l'ex Torino e Roma Bruno Peres è tornato a parlare del suo gol nel derby contro la Juve. Ecco le sue dichiarazioni: "A Torino ho segnato il gol più bello della mia carriera. Il giorno prima di quella partita ero in macchina con Amauri: gli dissi che avrei segnato di sicuro. Stavamo perdendo, a un certo punto avevo recuperato palla. Mi ero voltato, nessuno mi seguiva, e davanti avevo spazio. Allora avevo iniziato a correre, pensando di arrivare almeno vicino all'area per crossare. Ero convinto che qualcuno mi avrebbe fermato, come Vidal, che però a un certo punto era tornato verso il centro del centrocampo, perché non mi stava dietro. E poi anche Chiellini e Bonucci: si erano avvicinati, ma poi erano andati più in mezzo. Una volta entrato in area mi ero detto: "Non la passo più. Io qui devo tirare". È stato un gol incredibile".