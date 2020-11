"La Juve deve vincere contro ogni squadra, in qualsiasi stadio in Italia" parola di Manuel Pasqual, l'ex terzino che ai microfoni di 90° Minuto ha continuato ad analizzare la situazione dei bianconeri: "Sono preoccupato da quello che ha detto Pirlo sull'assenza di personalità. Ma ha ragione, perché la Juve non è riuscita a chiudere il Benevento; dall'altra parte, però, l'allenatore non è riuscito a dare la scossa giusta per dominare la partita".