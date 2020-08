Compie oggi 47 anni un personaggio che ha fatto parte della storia della Juventus sia come giocatore che, molto di recente, come allenatore dell'Under 23. Il 24 agosto 1973 nasceva infatti a Formia (Latina) Fabio Pecchia, mediano bianconero nella stagione 1997-98 e tecnico della "seconda squadra" della Juve nella passata stagione, conclusa ai playoff di Lega Pro. Pecchia contribuì al 25° scudetto juventino segnando una rete decisiva contro l'Empoli. Ha allenato anche in Serie A guidando il Verona nel 2017-18. Sulla panchina della Juve Under 23 gli è succeduto Lamberto Zauli.