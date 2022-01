Intervistato dal portale Indipendent, l'attaccante del Bayer Leverkusen Patrick Schick è tornato anche sul suo possibile trasferimento dalla Roma alla Juve, saltato nel momento delle visite mediche a Torino. Ecco le sue parole: "Non sentivo nulla che non andasse, pensavo di essere in salute: il problema al cuore che ha fatto saltare il trasferimento alla Juventus mi ha fatto rimanere scioccato". "Alla Roma - ha aggiunti - ho vissuto il periodo più difficile della mia carriera e sapevo di dover cambiare: grazie a quell'esperienza, però, non ho più paura del futuro, mi ha reso un giocatore migliore".