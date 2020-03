L’ex Roma Roberto Pruzzo ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, soffermandosi sulla ripresa del campionato e sul tema stipendi: “Io credo ci sarà la necessità di prevedere un ridimensionamento iniziale. Le categorie inferiori saranno quelle che si troveranno più in difficoltà, dove ci sono persone che per passione facevano grandi sforzi per gestire una squadra. Nei dilettanti, ma anche in alcune squadre di Serie B, ci sono club che stanno in piedi grazie alla passione dei dirigenti, che mettono i soldi di tasca propria. Il 30/40% non sarà in grado di ripartire, a meno che non arrivi un aiuto, che non so da dove possa arrivare. Campionato? Prima di andare a salvare questo campionato non bisogna rischiare di compromettere il prossimo”.



SUL TAGLIO STIPENDI JUVE – “È un esempio da prendere in considerazione, questo deve essere l’obiettivo di tutti”.