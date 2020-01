Juan Manuel Iturbe, ex Roma, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dei suoi anni in giallorosso e della Juve.



ULTIMO GOL A TORINO - "Me lo state dicendo voi. Mi ricordo che abbiamo fatto una bella gara e anche loro non hanno giocato male. Sapevamo che andavamo ad affrontare i campioni d’Italia, una squadra fortissima, noi invece eravamo un gruppo abbastanza nuovo e siamo andati a giocarcela. La Juve ha vinto alla fine, ma se ci fosse stato il Var…"



ALLENATORI - "Garcia mi ha voluto a Roma, gliene sono grato. Spalletti ha un carattere forte (sorride, ndr), è stato uno dei migliori per me, lui ti insegna, si incazza se le cose non vanno bene, io lo vorrei tutta la vita uno del genere. Garcia è un po’ più tranquillo, diciamo così".



SABATINI - "Sì, gli voglio molto bene, è stato il primo a chiamarmi per andare alla Roma e ha fatto tutto lui. Se ho giocato nella Roma è merito suo, mi ha voluto a tutti i costi e io non posso che ringraziarlo. Mi dispiace non essere riuscito a fare quello che si aspettava da me".



TIFOSI - "E a me dispiace che le cose non siano andate nel modo giusto. La Roma è ancora oggi per me una squadra unica, mi sono trovato bene, ero e sono innamorato della città, ma purtroppo non è andata. Sapevo cosa significa giocare nella Roma, c’erano tanti giocatori forti: per me è stato un onore"