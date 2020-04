Olivier Dacourt, ex centrocampista della Roma, ha parlato a Radio Centro Suono Sport della situazione del coronavirus legata al mondo del calcio, in relazione al possibile taglio degli stipendi: "Non penso che i calciatori debbano sentirsi obbligati a tagliarsi l’ingaggio, ognuno ha una propria responsabilità e dovrebbe aiutare la società solo se ne sente l’esigenza. Ci sono tante categorie con ingaggi importanti, ma si parla sempre e solo dei calciatori". Anche Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, si è schierato contro il taglio degli stipendi dei calciatori.