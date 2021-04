André Cury, ex responsabile del mercato sudamericano per il club blaugrana, è intervenuto criticando duramente le scambio Arthur-Pjanic tra Juventus e Barcellona. Ecco le sue dure parole: "E' stato uno degli errori più grandi nella storia del calcio. Cedi un giocatore che ha 23 anni e guadagna 2 milioni di euro netti, per acquistarne un altro di 31 anni e che percepisce un ingaggio da 6 milioni netti. E' normale che Arthur non sia ancora riuscito a esprimere il suo calcio perché quando è arrivato al Barcellona ha subito due infortuni che ne hanno frenato la crescita. Il primo anno era anche un po' deconcentrato, ma poi è maturato". VITA FUORI DAL CAMPO - "Quando è arrivato al Barcellona voleva conoscere la città, forse ha sbagliato compagnia. Ma dopo essere andato alla festa di Neymar aveva capito l'errore e chiesto scusa. Sarebbe diventato un grande giocatore nella storia del Barça".