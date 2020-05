, ex assistente allenatore al, parla di, confrontandolo a. Queste le sue parole a Record: “Hugo era molto più intelligente di Cristiano Ronaldo. CR7 è potente, forte con entrambi i piedi e bravo anche di testa, ma Sanchez era molto più vivo dentro l'area avversaria. Era un attaccante che sapeva ingannare i difensori muovendosi in continuazione con e senza palla, Hugo Sanchez era davvero eccezionale in tutto e per tutto”.