Jerome Rothen, ex calciatore del PSG, ha rivelato un interessante retroscena di mercato: "Prima del coronavirus, so per fonti interne ai due club, che il Real Madrid aveva quasi concluso l'acquisto di Mbappé dal Paris Saint-Germain. Ma dopo tutto quello che sta succedendo, credo che l'arrivo di Mbappé al Real sia posticipato. Escluso che il francese possa estendere il suo contratto con il PSG. Le due società avranno già concordato un'intesa di massima, credo che sia solo questione di tempo".