Zidane, Conte, Allegri... tutti allenatori di alto profilo e che, in maniera molto diversa, sono stati accostati alla Juventus. Di loro ha parlato a Radio Kiss Kiss Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid: "Zidane non ha mica detto di voler andare via dal Real Madrid. Ha ancora un anno di contratto. Allegri è un grandissimo allenatore che potrebbe andar bene a qualsiasi squadra, Real incluso. Così come ci sono stati contatti tra il Real e Conte, reduce da un'esperienza importante all'Inter, con tanto di scudetto. Per entrambi però vale lo stesso discorso: bisogna capire se davvero Zidane andrà via da Madrid."