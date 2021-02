Ramon Calderon, presidente del Real Madrid in mezzo alle due ere di Florentino Perez, ha parlato a Serie A News dell'attuale momento del club madridista. E in particolare, partendo dall'argomento Sergio Ramos, ha parlato di Cristiano Ronaldo: "Ramos vuole restare al Real, ma a quanto pare con delle condizioni economiche che il club non accetta. La situazione è complicata e spero che non si ripeta quanto accaduto con Cristiano Ronaldo. Nella Juventus ha già segnato 90 gol: dovevano essere nostri. È un errore che paghiamo da due anni e mi auguro che non si commetta di nuovo, sarebbe una follia lasciar partire Sergio".



IL RENDIMENTO DI CR7 ALLA JUVE - "Era chiarissimo che avrebbe vissuto altri quattro, cinque anni al livello massimo. Sta fisicamente benissimo, vive per il calcio, e ciò che si sta verificando era ampiamente prevedibile. Farlo partire non ha avuto senso, è stato un errore storico. Ronaldo darà sempre qualcosa alla squadra, la sua età non importa. I giovani possono solo imparare da lui e dal suo atteggiamento, dentro e fuori del campo. Lo vorrei sempre nella mia squadra. Mi andrebbe bene anche zoppo".



LA SUPERLEGA - "Sarebbe un colpo durissimo al calcio. I campionati nazionali ne soffrirebbero molto, mantenere il resto del movimento sarebbe difficile, aumenterebbe troppo il divario tra le big e le restanti squadre. Non credo che sia la soluzione giusta. La Champions attuale è ben strutturata, ci sarà una riforma per migliorarla, ma l’ideale è continuare a combinarla con le competizioni nazionali. Altre soluzioni sarebbero molto pericolose".