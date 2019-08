L'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino, famoso per i due scudetti vinti, ha parlato a la Repubblica del caso biglietti per Juve-Napoli: "Ai miei tempi non ci saremmo trovati di fronte ad una situazione del genere. Era un altro calcio e non c’erano tutte queste restrizioni. Decisione poco intelligente. Mi sembra un divieto incredibile. E' anche difficile da commentare. Mi viene da pensare a Sarri. Lui è nato a Napoli, come farà? Il divieto vale anche per lui? E' vero, lui e in panchina e non avrà problemi e sarà regolarmente allo Stadium. Non conosco bene la sua famiglia, ma se dovesse avere parenti napoletani, non potrebbero assistere alla grande sfida in tribuna. Ripeto, è illogico. Direi la stessa cosa anche a parti invertite. Se al ritorno l’ingresso al San Paolo fosse inibito ai tifosi nati in Piemonte, sarebbe lo stesso ingiusto e immotivato. Se è razzismo? È una presa di posizione assurda. Preferisco considerarla una cretineria. Con l’avvocato Agnelli non ci sarebbero stati questi problemi".