Mick Clegg, preparatore fisico del Manchester United di Ferguson, ha parlato di Cristiano Ronaldo in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Lui che con il portoghese ha sempre avuto un ottimo rapporto, ha raccontato il percorso di CR7, di quel fisico diventato macchina.



Mister Clegg, lei ha cambiato il corpo di CR7 e dice che giocherà fino a 40 anni. Conferma?

«Confermo. Prima di lui, l’atleta migliore nel lavoro sul corpo era Ryan Giggs: il più forte, il più attento ai dettagli. Se Giggs ha giocato allo United fino a 40 anni, Ronaldo non può non arrivare a 41: è stato l’unico capace di andare oltre gli standard, altissimi, di Giggs».



Ronaldo non ha mai avuto un infortunio grave. Come si spiega?

«Si allena tanto, cura il recupero e il sonno, ha un cuoco, sa come evitare lo stress. Insomma, è attento ai particolari: è questo il segreto anche se certo, un infortunio può sempre arrivare, non è al 100% prevedibile».



CR7 ha 35 anni. Come immagina i suoi prossimi 5 anni?

«Cambierà modo di giocare e forse anche posizione, come successo a Giggs. Resterà vicino al top perché ha un’ossessione: essere il migliore di sempre. E chiuderà oltre gli 805 gol di Bican».