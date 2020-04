Fernando Signorini, ex preparatore di Maradona, ha parlato a Radio Marte: "Dell’89-90 ho tanti ricordi, ma di tutte le fotografie che ho della storia del Napoli con Diego è quella rete su punizione di Maradona contro la Juve. Secondo me è stato un goal molto più complicato di quella diventata celebre contro l’Inghilterra. Era praticamente impossibile segnare da quella distanza e con il terreno in quelle condizioni, ma Diego ci è riuscito comunque. I difensori puntavano tutti sulle sue gambe? Si, non bisogna dimenticare che lui era reduce dal brutto infortunio del settembre dell’84. Qualsiasi altro calciatore avrebbe fatto più attenzione a non farsi male, ma lui lottava comunque. Sentiva molto sulle sue spalle il peso delle ingiustizie del Nord verso il Sud. Teneva molto ad offrire ai napoletani, bersagliati da tutta Italia, una condizione migliore. Nessuno poteva capirli come lui, che veniva da Villa Fiorita. Questo, dopo non gli è stato perdonato. Se fosse andato alla Juve, il mondo non gli avrebbe fatto pagare i suoi errori allo stesso modo di come li ha pagati per essere stato un campione nel Napoli".