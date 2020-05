Intervistato da Firenzeviola.it, l’ex preparatore della Fiorentina Marco Roccati ha espresso la sua opinione su Perin: “Dragowski ha mercato e non si farebbe fatica a trovare un acquirente. Per Perin verrebbe fatto un investimento importante, soprattutto se l’operazione viene fatta a titolo definitivo, anche perché ha uno stipendio che dovrebbe ridurre. Tornerebbe nel calcio importante da protagonista, per lui sarebbe una grande occasione, in un club che vuole tornare ai vertici e che gli permetterebbe di giocarsi un posto in Nazionale. È una grande idea per i viola. Dal punto di vista tecnico, per me si andrebbe a potenziare la squadra perché Perin è un portiere già affermato, è completo, ha grande personalità che è il suo punto di forza. Aprirebbe un ciclo importante, a Firenze c’è sempre dibattito su quel ruolo, ma con lui si risolverebbe il problema. Lui deve andare a Firenze o Napoli per me. Un altro perfetto per la Fiorentina sarebbe Gollini”.