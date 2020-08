Intervistato dalla Gazzetta dello Sport il preparatore atletico Massimo Neri, che ha seguito Fabio Capello in diverse fasi della carriera, tra cui il biennio alla Juventus, ha esaltato Nicolò Zaniolo, obiettivo di mercato bianconero: "Un predestinato, giocatori capaci di cambiare passo come lui non ce ne sono tanti. Nell'azione contro la Juve sabato sera mi ha ricordato il modo in cui Ibrahimovic si scrollava di dosso gli avversari. Mi ricorda Ibra anche per la personalità. Muscolatura difficile da gestire? Il suo infortunio mi ha ricordato quello di Ronaldo (il brasiliano ex Inter, ndr) anche se lì si parlava di tendini: per questi giocatori c'è il rischio che la struttura non regga l'eccessivo carico in caso di accelerazioni o arresti improvvisi".