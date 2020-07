Aleksej Miranchuk, fantasista classe '95 della Lokomotiv Mosca, che nella fase a gironi di questa Champions League ha segnato alla Juventus sia all'andata che al ritorno, sarebbe vicino all'approdo in Italia. Stando a quanto si apprende su Calciomercato.com il giocatore russo, in passato accostato alla Juve ma poi "scartato" da Paratici, interessa al Milan. Una pista portata avanti mesi fa da Massara e Maldini, poi raffreddata, ma tornata calda dopo i recenti ribaltoni in casa Milan. Potremmo quindi vedere Miranchuk prossimamente in Serie A, ma non in bianconero.