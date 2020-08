Per tanto tempo era stato accostato alla Juventus, ma quest'estate si è avvicinato all'Arsenal e ora è ufficiale: Willian è passato dal Chelsea ai Gunners a parametro zero. Il 32enne esterno d'attacco brasiliano ha militato per 7 stagioni nei Blues e ora vestirà i colori di un'altra squadra londinese. Queste le sue prime parole nel nuovo club: "Qui è tutto fantastico. Mi piace il gioco che vuole Arteta e mi piace lo stadio, penso che l'Arsenal abbia una grande opportunità per lottare di nuovo per il titolo in Premier League e in Europa, sono molto felice".