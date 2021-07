Alla fine l'Udinese ha venduto Rodrigo De Paul, e non l'ha fatto nel campionato italiano. Il numero 10 argentino, reduce da una bella vittoria della Copa America nella finale contro il Brasile, è stato ufficialmente venduto all'Atletico Madrid, dove sarà dunque allenato da un connazionale come il Cholo Simeone. De Paul, che è stato in passato accostato a diversi club di Serie A tra cui la Juventus e l'Inter, ha firmato con la squadra spagnola, campione in carica nella Liga, un