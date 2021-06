"FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Hakan Çalhanoğlu: il centrocampista classe 1994 ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2024. #WelcomeHakan".



Niente Juventus quindi, ma del resto vi avevamo già spiegato come il turco non fosse più un obiettivo bianconero da quando se n'è andato Paratici.



Grazie a Calciomercato.com conosciamo anche i termini di questo contratto triennale: per Calhanoglu è pronto un ingaggio di 5 milioni di euro più bonus.



Calhanoglu ha dunque cambiato sponda del naviglio a parametro zero.