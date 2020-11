Dominik Szoboszlai, talento ungherese del Salisburgo, è stato un giocatore molto chiacchierato in ottica Juve fin dall'anno scorso, quando trapelò la sua presenza nel famigerato "pizzino" di Fabio Paratici. Tuttavia quest'estate la Juventus ha mollato la presa e, mentre lui dipinge meraviglie con la maglia griffata Red Bull, altri club continuano a meditarne l'acquisto. Tra queste c'è l'Inter, come racconta Calciomercato.com. I nerazzurri hanno però di fronte a sé l'ostacolo bilancio: o si vende a caro prezzo o non si sborsano i milioni. E per comprare Szoboszlai servono 25 milioni di euro cash, tutti e subito, per pagare la clausola rescissoria.