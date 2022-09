Destinazione a sorpresa per Memphis, concreto obiettivo di mercato dellaprima del trasferimento a Torino di Arek Milik. Secondo quanto riportato dal canale Twitch Jijantes, molto vicino al, infatti, l'attaccante olandese è pronto a unirsi al, che nelle ultime ore avrebbe chiesto proprio di andare a giocare a Stamford Bridge. Con lui, inoltre, partirà per la stessa destinazione anche Pierre-Emerick, prossimo a tornare in Premier League per circa 10 milioni più il cartellino di Marcos, che farebbe quindi il percorso inverso.