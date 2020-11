In estate la Juventus aveva fatto più di un pensiero per Arek Milik, rimasto ai margini del progetto Napoli a causa del suo rifiuto al rinnovo di contratto. Con l’addio di Sarri la dirigenza bianconera ha virato su altre opportunità chiudendo con l’Atletico Madrid per Alvaro Morata, ma adesso l’attaccante polacco è nel mirino di un altro club di Serie A. Come riporta Calciomercato.com, l’Inter proverà ad acquistare Milk nel corso del mercato di gennaio, centravanti che andrà in scadenza di contatto a giugno 2021.