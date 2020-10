Era entrato nelle mire della Juventus quando in panchina sedeva Maurizio Sarri e il suo esonero ha cancellato anche le sue idee per il mercato. Lo stimava ai tempi del Chelsea, adesso il mercato internazionale tenta Callum Hudson-Odoi. A bussare alla porta dei Blues per trattare il classe 2000 è stato il Bayern Monaco: come riporta la Bild, il club tedesco vorrebbe provarci con la formula del prestito.