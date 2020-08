Oggi vi abbiamo dato la notizia dell'allontanamento di Sandro Tonali dall'Inter. Dopo che il club di Marotta e Conte sembrava in pole position per il giovane centrocampista del Brescia, a lungo accostato anche alla Juve, sembra che il Milan si sia notevolmente avvicinato a lui, grazie a un'offerta da 10 milioni per il prestito oneroso, con diritto di riscatto intorno ai 25. Come spiegato da Sky Sport, questa "prudenza" del club nerazzurro per Tonali sarebbe dovuta alle difficoltà nel poter investire troppi soldi sul mercato. Insomma, non è solo la Juve a dover essere prudente in questa sessione di mercato.