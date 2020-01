In estate stava per lasciare il Real Madrid e il suo nome era stato accostato anche alla Juventus, alla fine Gareth Bale è rimasto alle Merengues ma l'addio sembra essere solo rimandato. I bianconeri avevano avuto un contatto con l'entourage ma il discorso non era mai stato approfondito, oggi, secondo Diagio Gol, sia Psg che l'Inter Miami di Beckham si sono interessate a Bale.