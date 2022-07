Seguito a lungo dallain questa sessione di mercato, Nahuelsi è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore dell', spiegando anche i motivi della sua scelta. Ecco le sue parole: "Per me è un onore chevolesse proprio me, spero di difendere questi colori al meglio. L'Atletico è una squadra molto forte, lotterà in ogni competizione. Sono a disposizione di allenatore e compagni. Per prima cosa sono un difensore, poi se posso attaccare è anche meglio. Perché ho scelto l'Atletico? Per tutto. La squadra, l'allenatore, la possibilità di giocare in Liga, la Champions League... E' un sogno".