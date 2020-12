Intervenuto a Radio Musica Television, l'ex difensore del Napoli Facundo Quiroga ha parlato del suo connazionale Paulo Dybala e del momento complicato che sta vivendo alla Juve: "I giocatori non possono essere sempre al massimo, in ogni stagione. Un'annata negativa può capitare, soprattutto se si gioca in un top club come la Juve. Dybala è un grande giocatore, so che sta lavorando duramente per tornare sui suoi livelli sia in bianconero che in nazionale. Potrebbe arrivarci già nei primi mesi del 2021. In Argentina parlano di un interesse del Napoli, da tifoso azzurro ci spero".