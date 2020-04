Pepe Reina, ex portiere tra le altre di Milan e Napoli, oggi all'Aston Villa, parla in diretta Instagram, tra le altre cose, dell'eterno duello tra Lionel Messi, stella del Barcellona, e Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della Juve: "Il miglior giocatore attualmente in attività? Lionel Messi. Miglior allenatore avuto? Il più cattivo? Uno non cattivo, ma un po’ permaloso è Brendan Rodgers. Poi con Hodgson ho avuto qualche difficoltà, il suo modo di intendere il calcio era molto diverso dal mioIl più buono? Kenny Dalglish e Del Bosque".