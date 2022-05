Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, l'ex capitano del Napoli Marek Hamsik è tornato a parlare della sua esperienza in Italia con un riferimento, in particolare, alla serrata battaglia per lo scudetto contro la Juve: "Il campionato dei 91 punti è ancora una amarezza che mi porto dentro, che mi fa male quando ci ripenso. Quel testa a testa senza fine con la Juventus, quello scudetto perso per colpa della maledetta partita di Firenze dove sono finiti i nostri sogni. Però mi rimane la soddisfazione di aver giocato nella squadra più spettacolare vista in Italia".