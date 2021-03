Nunzia De Girolamo e Francesco Boccia. La prima, ex onorevole di destra, il secondo è l'ex Ministro e presidente onorario dello Juve Club Montecitorio. Sono marito e moglie, oggi c'è il loro derby. A Gazzetta, hanno raccontato la loro passione per il calcio: "Con Nunzia si litiga se si gioca a carte, figuriamoci se vediamo Juve-Benevento. Come finisce? Basta fargliene uno in più, vogliamo i tre punti. Ho una passione per la Juve da quando ero ragazzino, credo di essere più tifoso io. Andrea Agnelli ha portato un’idea di calcio globale in Italia e una professionalità assoluta. Inizialmente hanno faticato a seguirlo, ma adesso c’è Gravina ed è un’altra Federcalcio. Sono partito da Platini. il mito. Poi i poster di Tardelli, Scirea, Paolo Rossi, Zoff. Del Piero è un pezzo di cuore. Ora Chiellini e c’è amore per Dybala, spero torni presto. Chi può andare in Parlamento? Chiellini, pure laureato, e Buffon potrebbero starci".