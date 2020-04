L'ex direttore sportivo e team manager del Milan, Silvano Ramacciani, ha parlato così del celebre gol di Muntari non assegnato contro la Juventus nel 2012: “Quella squalifica fu un unicum nella mia lunga carriera di dirigente al Milan. Mi era successo solamente una volta quando ero a Perugia con un arbitro di cui non voglio dire il nome perchè è mancato, in cui ebbi da ridire per il suo comportamento. In occasione della partita con la Juventus, invece, venni squalificato per un eccessivo zelo degli ispettori, che mi sentirono dire ai giocatori del Milan a fine partita: 'Tenete una mano sulla tasca dietro, quella del portafoglio'. Mi squalificarono, ma fu una barzelletta”.