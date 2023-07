L'exKevin Prince"soffre" a causa... della. L'ex giocatore rossonero ha pubblicato sui social un immagine del figlio, avuto dall'ex compagna Melissa Satta, in maglia bianconera, esprimendo in un commento tutto il suo disappunto per la scelta: "Mi fa male il cuore per la maglia. Ma ti amo troppo, vai vai forza", le sue parole, comunque accompagnate da tre emoji con una risata. Qui sotto l'immagine condivisa da un utente Twitter.