A Radio Marte, l'ex medico sociale del Napoli, ha parlato di quanto accaduto nel famoso albergo di Firenze, dove il Napoli circa due anni fa 'perse' lo scudetto ai danni della Juventus. "Juve-Napoli di due anni fa? Siamo passati da un’euforia incredibile a una depressione dopo quel sabato sera di Inter-Juve, almeno parlo personalmente. Ho dovuto far finta di niente, ma quella sera si sentiva urlare nei corridoi dell’albergo di Firenze. La domenica non riuscimmo a dare il massimo in campo e forse nemmeno noi che eravamo al seguito dei giocatori. Dopo 5 minuti poi ci hanno buttato fuori un giocatore fondamentale come Koulibaly, devo dire che sono rimasto perplesso. Ma prima che al rammarico, dobbiamo innanzitutto pensare a ringraziare chi fu in grado di farci divertire così tanto, quell’anno e non solo”.