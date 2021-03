A Radio CRC, Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha parlato del possibile ritorno di Sarri in azzurro: "Non credo a un ritorno a Napoli di Maurizio Sarri. A De Laurentiis e al resto della dirigenza non piacciono le minestre riscaldate. E’ questo il motivo per il quale non sono tornato. A me piacerebbe tornare ma non ho ricevuto nessun chiamata. Anche nei confronti di Sarri c’è tanto amore ma non credo tornerà in azzurro. Quando sei nel Napoli devi restarci, se vai via non torni più. Ma è un peccato perché il Napoli ha lasciato partire tanti personaggi importanti".