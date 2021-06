L'ex fisiatra della Juventus Michele Albano ha spiegato a Tuttosport il suo punto di vista sul malore (che per fortuna non ha portato a conseguenze fatali grazie al pronto intervento di Kjaer e dei medici della Danimarca) di Christian Eriksen: "Potrebbe essere stata un'alterazione del ritmo cardiaco che è difficile da rilevare anche con gli esami a cui sono sottoposti puntualmente gli atleti. Ora bisognerà capirne le cause. Purtroppo anche i test sotto sforzo, svolti con frequenza semestrale, non possono evidenziare criticità di patologie misconosciute a carico del cuore. Vedendo le immagini di Erikseni mi è tornato in mente il dramma cha ha colpito il povero Morosini. Oggettivamente non si può fare di più a livello preventivo in sede di controlli."

Qui di seguito altri due pareri medici, espressi da cardiologi:

Brugada: 'Vi spiego perché Eriksen si è salvato'

Molon: 'Aritmia ventricolare, ora l'idoneità sportiva sarà un problema'