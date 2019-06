Michele Santoni, ex match analyst dell'Ajax, ha parlato di De Ligt a Calciomercato.com: "Ogni anno in Olanda viene organizzato il Talent Day, una settimana dove cinquemila ragazzini di 7/8 anni - tra i quali c'era anche lui - si sfidano quattro contro quattro e vengono visionati dagli scout dell'Ajax. Ne scelgono una trentina e dopo qualche allenamento prendono i migliori dieci e li inseriscono nel settore giovanile. Aveva una mentalità diversa dagli altri coetanei, si vedeva che sarebbe arrivato in alto. In Italia? Sarebbe la soluzione migliore, con Sarri può crescere tanto da quel punto di vista". Parola di scout, in un certo senso...