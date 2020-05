Guerino Gottardi, ex centrocampista della Lazio, ha detto la sua sulla lotta scudetto tra i biancocelesti e la Juve, ricordando poi lo scudetto del 2000, vinto al fotofinish dalla Lazio proprio sui bianconeri.



SULLO SCUDETTO 2000 - "Eravamo così forti che già da un paio d'anni potevamo vincere il tricolore e alla fine in quella stagione ci fu anche la buona sorte a darci una mano con la vittoria del Perugia sulla Juve all'ultima giornata".



SULLA LOTTA SCUDETTO - "Scudetto? Se lo meriterebbe, è stata costante e continua come rendimento. Inzaghi non mi ha sorpreso per le sue capacità. Già da giocatore era molto attento allo studio degli avversari. E con Tare e Peruzzi si è creato un bel feeling".