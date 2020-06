1









Sven Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio campione d'Italia nel 2000, ha parlato al Corriere dello Sport di Zlatan Ibrahimovic, in confronto a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: "Ibrahimovic è stato sempre un talento. In assenza di Messi e Ronaldo, lui sarebbe stato considerato il migliore del mondo. Il suo futuro? Conoscendo Zlatan, se penserà di poter continuare ancora un anno o anche di più, lo farà sicuramente. Non si metterebbe mai nella condizione di fare una brutta prestazione davanti a tanti tifosi. Non è il suo modo di fare".