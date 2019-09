Marco Ballotta, ex portiere tra le altre della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dell'imminente sfida tra Inter e Juve: "Inter? Mi aspettavo un avvio positivo, con l'arrivo di Conte cambia la mentalità. Non mi aspettavo un impatto così immediato del tecnico, se vinci anche quando non meriti significa che la squadra è solida. Sono punti che valgono doppio".



CONTE VS SARRI - "Conte è più abituato rispetto a Sarri a entrare in una società e avere subito le idee chiare. Sarri ha bisogno dei suoi giocatori per esprimersi al meglio ma a livello di organico la Juventus è superiore rispetto all'Inter".



SULLA CHAMPIONS - "Non credo che condizionerà perché siamo ancora agli inizi ed i punti che separano le due squadre sono pochi. Penso che entrambe le squadre penseranno prima alla Champions".