Marco Ballotta, ex portiere tra le altre della Lazio, ha parlato a Radiosei della partita che domenica vedrà opposti i biancocelesti alla Juve e che metterà in palio la Supercoppa Italiana: "Buffon punta al mio record di anzianità? Deve giocare un altro paio d’anni per eguagliare il mio primato. Se sta bene perché non tentare, bisogna volerlo con la testa. La Supercoppa? Anche se c’è la Juventus non è scontato nulla. Anche il campionato può essere interessante anche se l’organico bianconero è molto forte, hanno due top per ogni ruolo: sono allestiti per vincere ed è questa la differenza. La Lazio sta facendo molto bene, ha limato la lacuna della continuità e per questo è tra le prime".