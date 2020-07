L’ex difensore della Lazio Angelo Gregucci ha parlato della sfida scudetto tra Juventus e Lazio di lunedì sera ai microfoni di Lazio Style Channel: “Gli infortuni hanno fatto la differenza, soprattutto quelli di Lucas Leiva e Lulic. Non bisogna dimenticare che la Lazio ha quasi raggiunto l’obiettivo che si era prefissata, ovvero la partecipazione alla prossima Champions League, e le prestazioni da settembre a marzo”.



SULLA JUVE – “Le partite ora pesano molto, non c’è tanto tempo per rifiatare, e soprattutto tempo per allenarsi per recuperare energie. Sicuramente la Lazio non parte battuta nella sfida di lunedì, contro una squadra come la Juve che ha giù battuto due volte in stagione”.