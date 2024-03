Aurora, centrocampista della nazionale italiana ed ora all'Everton ma con un passato alla Juventus Women ha parlato a Radio Serie A. Le sue parole:"Ho immediatamente avvertito un forte senso di responsabilità per essere stata la prima calciatrice italiana ad andare giocare in Inghilterra. Spero di essere un esempio, nella maniera più semplice possibile. Le compagne di Nazionale e le ragazze più giovani chiedono sempre informazioni sulla Super League inglese. E' difficile descriverlo a parole perché il calcio qui è completamente diverso. A loro dico solo una cosa: qualora doveste avere questa opportunità, coglietela al volo! Senza paura, tuffatevi in queste esperienze"."Io lo ricorderò tutta la vita. In Francia non ci siamo accorte di quello che accadeva in Italia. Le persone nelle piazze, a casa di amici, in famiglia. Eravamo in una bolla, concentrate per proteggerci e non avere distrazioni. Durante le partite però non ci immaginavamo così tanto tifo, anche negli stadi. Per me l'emozione è stata doppia essendo stata capocannoniere azzurra con 3 gol. Mi sono davvero divertita"."Sara Gama è stata una compagna eccezionale anche alla Juventus oltre che in Nazionale. E' stata tra le prime a credere nel nostro calcio. La sua decisione di lasciare l'azzurro va rispettata. La ringrazio per quanto fatto. La maglia dell'Italia pesa ed è pesata tanto nei mesi precedenti. Adesso con il nuovo progetto e con Mister Soncin ci stiamo ritrovando e ricompattando anche fuori dal campo".​