Lo ricorderete decisamente tutti Juan Cuadrado, il passato alla Juventus poi il trasferimento all'Inter che aveva infuriato i tifosi bianconeri. Una stagione decisamente segnata dagli infortuni e l'addio ai nerazzurri. Per trasferirsi dove? In un altro club a tinte nerazzurre: l'Atalanta. In mattinata Juan ha iniziato le visite mediche con il club nerazzurro prima di firmare il contratto con la sua nuova squadra. Di seguito il video dell'arrivo alle visite mediche