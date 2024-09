Il CSKA Mosca ha ufficializzato l'acquisto di Miralema parametro zero, segnando un'importante aggiunta alla rosa della squadra russa. Il centrocampista bosniaco, ex giocatore di, proseguirà dunque la sua carriera in Russia, portando con sé una notevole esperienza internazionale maturata nei principali campionati europei. Pjanic, noto per la sua visione di gioco e abilità nei calci piazzati, rappresenta un rinforzo di qualità per il CSKA, che punta a competere ai massimi livelli in Russia e in Europa. Il suo arrivo ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, che sperano in un contributo decisivo nella lotta per i titoli.