Secondo quanto riportato da Tuttosport, è in corso una tempesta in Argentina riguardo a Carlos, il quale è stato denunciato dall'arbitro Pablo German Dovalo a seguito delle sue dichiarazioni in conferenza stampa al termine della partita tra Barracas e Independiente. L'ex giocatore della Juventus ha espresso vive critiche sull'entrata violenta di Dominguez su Marcone e sulla mancata concessione di un calcio di rigore. Anche la Federazione ha replicato all'ex numero dieci attraverso un comunicato ufficiale.IL COMUNICATO - "L’Associazione ripudia con forza i commenti fatti dal signor Carlos Alberto Tévez, nel contesto della partita tra Club Atlético Barracas Central e Club Atlético Independiente. In riferimento alla prestazione del nostro affiliato Pablo Germán Dóvalo, ha espresso termini gravi che calunniano, insultano e incitano alla violenza senza tener conto della brava persona e dell’onore del signor Dovalo".