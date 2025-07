Ex Juventus, Pol Garcia Tena al Fasano: a chiudere l'affare l'agenzia di Tacconi Jr.

Pol Garcia Tena al Fasano Calcio

: operazione chiusa con successo grazie a un grande lavoro di squadra.La Junic Football Agency è lieta di annunciare il trasferimento ufficiale di, difensore classe 1995 ed ex Juventus , al, ambiziosa realtà della. Pol García, cresciuto nel settore giovanile della Juventus e con una solida esperienza internazionale alle spalle - tra Italia, Spagna, Belgio e Messico - ha scelto di rimettersi in gioco in una piazza che ha mostrato fin da subito grande interesse e progettualità.

Il Fasano Calcio è un club che punta al professionismo, con un progetto importante, solido e strutturato, in grado di attrarre giocatori di qualità con voglia di rilanciarsi e contribuire alla crescita della squadra. Si tratta di un profilo di valore assoluto per la categoria, un difensore tecnico, duttile e con forte leadership, pronto a dare un contributo importante alla nuova stagione del club pugliese."Siamo molto soddisfatti di questa operazione" dichiara, fondatore della(nella foto di copertina). "Il ragazzo è motivato, carico, e ha scelto con consapevolezza un progetto che lo ha convinto dal primo momento. La sua esperienza sarà un valore aggiunto per la squadra. È stata una trattativa gestita con grande professionalità da tutte le parti coinvolte. Un ringraziamento particolare va al team di lavoro, in particolare a Mauro Limongi per il supporto e all'avvocato e procuratore Andrea Ferrara, che ha contribuito con competenza e determinazione alla buona riuscita dell'accordo".